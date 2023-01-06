إيمان خطيب ياسين: القائمة العربية الموحدة ذراع سياسية للحركة الإسلامية

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إيمان خطيب ياسين: القائمة العربية الموحدة ذراع سياسية للحركة الإسلامية

قبل 54 دقيقة

وصفت إيمان خطيب ياسين عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية الموحدة حكومة نتنياهو الحالية بكونها حكومة "استيطانية صهيونية" تضع يهودية الدولة على سلّم أولوياتها مما يصعّب الأمور على المعارضة داخل الكنيست حسب قولها.

وترى إيمان خطيب ياسين القائمة العربية الموحدة ذراعا سياسية للحركة الإسلامية، بل من الأعمدة الأساسية التي تعمل من أجل المسجد الأقصى من خلال تثبيت أهل القدس وإنعاش اقتصادهم حسب تعبيرها.

ووصفت عضو الكنيست الإسرائيلي تجربة مشاركة القائمة العربية الموحدة في الائتلاف الحكومي السابق بأنّها تجربة مريرة وصعبة وقاسية جداً ولكنها في ذات الوقت ترى أن التجربة لم تكن مستحيلة وأنّ الحكومة السابقة كانت لديها إمكانيات لو استمرت وقتاً أطول حسب رأيها.

وتقول عضو الكنيست في القائمة العربية الموحدة إنّ اعتراضهم على مقترح قانون يتعلق بتدريس اللغة العربية في المدارس اليهودية كان بسبب مقتضيات مشاركتهم في الائتلاف الحكومي السابق وإنّ التقدم بالقانون كان من باب المكايدة السياسية من قبل أحزاب المعارضة حينها، وتحدت ذات الأحزاب الحاكمة الآن أن تجيز المقترح.

كيف تنظر عضو الكنيست الإسرائيلي إلى الواقع الذي يعيشه المجتمع العربي داخل إسرائيل؟ وما مدى تأثير المعارضة داخل الكنيست بما في ذلك اليسار الإسرائيلي؟ وما الذي يحول دون تشكيل البرلمانيين العرب كتلة واحدة داخل الكنيست؟