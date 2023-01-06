"لوجوس هوب": مصر تستقبل أكبر مكتبة عائمة في العالم في ميناء بورسعيد

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"لوجوس هوب": مصر تستقبل أكبر مكتبة عائمة في العالم في ميناء بورسعيد

قبل 17 دقيقة

رست منذ أيام، واحدة من أكبر المكاتب العائمة في العالم بميناء غرب بورسعيد، إحدى مدن القناة. وستفتح أبوابها للجمهور لنحو 20 يوما.

تعد السفينة الألمانية "لوجوس هوب" معرضا عائما للكتاب تشمل مجموعة موسعة من الكتب، كما تقدم السفينة خلال فترة إقامتها عروضا تثقيفية وبرامج ترفيهية للأطفال. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، زار السفينة نحو 6 آلاف شخص في اليوم الأول لها.