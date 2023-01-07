الجمهوري كيفين مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة تصويت

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ردة فعل الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي بعد فوزه برئاسة مجلس النواب

استطاع الزعيم الجمهوري في مجلس النواب، كيفن مكارثي، أخيراً، تأمين الأصوات اللازمة لانتخابه رئيساً للمجلس، بعد 15 جولة من التصويت.

وفاز مكارثي على المرشح الديمقراطي حكيم حيفريز بعد أن أدلى ريان زينكي من ولاية مونتانا بصوته، مانحاً مكارثي الفوز الذي كان ينتظره منذ أيام.

وصفق الجمهوريون في المجلس بحماس واضح، بعد مرور ما يقرب من 12 ساعة ونصف الساعة منذ بدء الإجراءات في اليوم الرابع من التصويت وإجراء 15 جولة تصويت على مدى 4 أيام.

وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، مكارثي بالفوز. وكان الجمهوريون قد تعهدوا بالفعل بفتح تحقيقات بشأن بايدن وإدارته ومعاملات أسرته التجارية.

ومن بين 428 صوتاً تم الإدلاء بها، حصل مكارثي على 216 صوتاً، فيما حصل جيفريز على 212 صوتاً.

وعلى مدى الأيام الماضية، تسببت مجموعة من اليمينيين في الحزب الجمهوري في إفشال محاولات انتخاب مكارثي، ما وضع الحكومة الأمريكية في موقف صعب لم تشهده الولايات المتحدة منذ حقبة ما قبل الحرب الأهلية.

وكانت مجموعة من 20 نائبا جمهوريا متشددا ترفص منح مكارثي الأصوات الـ 218 اللازمة لفوزه بالمنصب.

وشكك هؤلاء النواب في حسن نية عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا، الذي أيده الرئيس السابق دونالد ترامب.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1860، عندما كان اتحاد الولايات المتحدة في حالة شد وجذب بشأن قضية العبودية، التي يصوت فيها مجلس النواب عدة مرات لاختيار رئيس له. وفي ذلك الوقت، استغرق الأمر 44 جولة اقتراع.

ويشمل عمل رئيس مجلس النواب وضع جدول أعمال المجلس والإشراف على الأعمال التشريعية. ورئيس مجلس النواب هو الثاني، بعد نائب الرئيس، لتولي مهام الرئاسة في حالة خلو المنصب.