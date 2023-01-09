لماذا أثارت بيانات الخارجية الكويتية الجدل بعد الاعتداء على طلاب كويتيين في مصر؟

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لماذا أثارت بيانات الخارجية الكويتية الجدل بعد الاعتداء على طلاب كويتيين في مصر؟

قبل 20 دقيقة

تصاعدت حادثة مشاجرة الطلبة الكويتيين وتعرضهم للضرب على يد الأمن. هذا ما دفع الخارجية الكويتية لإصدار بيانات عدة واستياء عدد من الكويتيين ومطالبتهم بفتح تحقيق في الواقعة.

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