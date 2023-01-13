سعودي يعرض 2.6 مليون دولار لشراء تذكرة "فوق الخيال"

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عرض المستشار تركي آل الشيخ تذكرة وحيدة باسم "فوق الخيال" للبيع في المزاد لحضور المباراة الودية بين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يلعب له ليونيل ميسي، وفريق مشترك للنصر والهلال السعوديين، الذي سيشارك ضمن صفوفه كريستيانو رونالدو.