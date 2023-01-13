المظاهرات في إيران: صحفية في بي بي سي تصف تغطية أحداث البلد الذي "لا تستطيع" العودة له

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المظاهرات في إيران: صحفية في بي بي سي تصف تغطية أحداث البلد الذي "لا تستطيع" العودة له

قبل 44 دقيقة

مرت أربعة أشهر تقريبا منذ وفاة مهسا أميني بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية، مما أشعل مظاهرات غير مسبوقة.

لعبت بي بي سي فارسي دورا رئيسيا في تغطية هذه القصة، كما تعرض صحفيو بي بي سي فارسي وغيرهم لمضايقات واضطهادات مستمرة من قبل السلطات الإيرانية.