المظاهرات في إيران: صحفية في بي بي سي تصف تغطية أحداث البلد الذي "لا تستطيع" العودة له
المظاهرات في إيران: صحفية في بي بي سي تصف تغطية أحداث البلد الذي "لا تستطيع" العودة له
مرت أربعة أشهر تقريبا منذ وفاة مهسا أميني بعد أن احتجزتها "شرطة الأخلاق" الإيرانية، مما أشعل مظاهرات غير مسبوقة.
لعبت بي بي سي فارسي دورا رئيسيا في تغطية هذه القصة، كما تعرض صحفيو بي بي سي فارسي وغيرهم لمضايقات واضطهادات مستمرة من قبل السلطات الإيرانية.
يعرض هذا التقرير الأجواء داخل غرفة أخبار بي بي سي فارسي في لندن حيث يقوم الفريق بتغطية أخبار المظاهرات رغم كل التحديات.