حسان القنطار: السوري الذي أقام في مطار لأشهر يحكي قصته حتى أصبح مواطنا كنديا

قبل 18 دقيقة

عام 2018، وجد السوري، حسان القنطار، نفسه عالقا في مطار ماليزي لسبعة أشهر متواصلة. أكثر من 7 أشهر في مطار كوالالمبور الدولي، وهو يغرد، على حسابه على منصة تويتر ويوثق تجربته، ليساعد في شرح حاله وحال ملايين المتأثرين بالأزمة التي أسفرت عن ملايين اللاجئين، حيث فر أكثر 6.8 ملايين شخص من البلاد منذ عام 2011.