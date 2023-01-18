خيول تقفز فوق النيران في مهرجان "التطهير" بإسبانيا

يقام مهرجان "لاس لومينارياس" في سان بارتولومي دي بيناريس في 16 يناير/ كانون الثاني من كل عام، عشية عيد القديس أنطونيوس، وهو القديس الحامي للحيوانات في إسبانيا.