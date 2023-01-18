خيول تقفز فوق النيران في مهرجان "التطهير" بإسبانيا
خيول تقفز فوق النيران في مهرجان "التطهير" بإسبانيا
خيول تقفز فوق النيران خلال "مهرجان التطهير" وفقا لتقليد قديم سنوي بدأ منذ قرون في إسبانيا.
يقام مهرجان "لاس لومينارياس" في سان بارتولومي دي بيناريس في 16 يناير/ كانون الثاني من كل عام، عشية عيد القديس أنطونيوس، وهو القديس الحامي للحيوانات في إسبانيا.
عادة ما يجذب الحدث حشودا كبيرة ويقول المنظمون إن الخيول تحظى بالعناية الجيدة ولا تتضرر، وإنها محمية بطبقة من الشمع لمنع إصابتها بالحروق. وتقول جماعات حقوق الحيوان إنها تقاليد قاسية على الحيوان وينبغي إيقافها.