جاسيندا أرديرن: رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن عزمها ترك منصبها الشهر المقبل

تیفانی تورنبول

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صرحت جاسيندا أرديرن بذلك في معتكف حزبي يوم الخميس

أعلنت جاسيندا أرديرن أنها ستستقيل من منصب رئيس وزراء نيوزيلندا الشهر المقبل، قائلة إنها لم يعد لديها "ما يكفي من الطاقة" للقيادة.

وخنقت أرديرن العبرة وهي تشرح بالتفصيل كيف أن ست سنوات من العمل "الصعب" أثرت سلبا عليها.

كما ستتنحى من منصب رئيس حزب العمال الحاكم أيضا في موعد أقصاه 7 فبراير/ شباط. وسيجري تصويت في الأيام المقبلة لانتخاب بديل لها.

ومن المقرر أن تجري نيوزيلندا انتخابات عامة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت أرديرن، 42 عاما، إنها أخذت وقتًا للتفكير في مستقبلها خلال العطلة الصيفية.

وأضافت في تصريح للصحفيين "كنت آمل أن أجد ما أحتاجه للاستمرار خلال تلك الفترة، لكن للأسف لم أجده، ولن يعود استمراري بالنفع على نيوزيلندا."

وأصبحت أرديرن أصغر رئيسة حكومة في العالم عندما تم انتخابها رئيسة لوزراء نيوزيلندا عام 2017، عن 37 عاما.

وبعد عام أصبحت ثاني زعيمة عالمية منتخبة تلد أثناء وجودها في المنصب.

وقادت نيوزيلندا خلال جائحة كورونا والركود الاقتصادي الذي تلاه، وإطلاق النار على مسجد كرايستشيرش، وثوران بركان وايت آيلاند.

وقالت: "إن قيادة بلدك خلال أوقات السلم شيء، وقيادة بلدك خلال الأزمات شيء آخر".

وأضافت "هذه الأحداث، كانت مرهقة بسبب ثقلها، ووزنها المطلق وطبيعتها المستمرة. لم تكن هناك أبدًا لحظة شعرت فيها أننا كنا نحكم فقط".

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست تغيير بسيط (A Simple Change) تغيير بسيط: ما علاقة سلة مشترياتك بتغير المناخ؟ الحلقات البودكاست نهاية

قادت أرديرن حزب العمال إلى فوز ساحق في الانتخابات عام 2020، لكن شعبيتها المحلية تراجعت إلى مستويات منخفضة جديدة في الأشهر الأخيرة، وفقا لاستطلاعات الرأي.

ومع ذلك ، قالت أرديرن إنها لم تستقل لأنها تعتقد أن حزب العمال لن يتمكن من الفوز في الانتخابات

وأضافت "نحن بحاجة إلى مجموعة جديدة من الأكفاء لهذا التحدي".

وقال نائب زعيم ال غرانت روبرتسون إنه لن يخوض انتخابات القيادة التي ستجرى يوم الأحد. إذا لم يتمكن مرشح واحد من الحصول على دعم ثلثي غرفة الحزب، فسيذهب التصويت إلى أعضاء حزب العمال العاديين.

وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بأرديرن كقائدة للفكر والقوة والتعاطف.

وغرد على موقع تويتر "كانت جاسيندا من أشد المدافعين عن نيوزيلندا، وهي مصدر إلهام للكثيرين وصديقة عظيمة لي".

وأدرجت أرديرن إنجازات حكومتها في مجال تغير المناخ، والإسكان الاجتماعي، والحد من فقر الأطفال على أنها منجزات كانت فخورة بها بشكل خاص.

لكنها قالت إنها تأمل في أن يتذكرها النيوزيلنديون "كشخص حاول دائمًا أن يكون لطيفًا".