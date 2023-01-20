برنامج "بريكفاست" على بي بي سي: أخطاء مضحكة على مدار أربعين عاما

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

برنامج "بريكفاست" على بي بي سي: أخطاء مضحكة على مدار أربعين عاما

قبل 12 دقيقة

في 17 يناير/كانون الثاني عام 1983، أطلقت بي بي سي سلسلة جديدة من البرامج الإخبارية في الصباح الباكر لتنتج برنامج "بريكفاست" الشهير على شاشات التلفزيون.

لكن البث التلفزيوني المباشر دائما بين يدي القدر، وحتى في الحلقة الأولى، لم يسر كل شيء وفقا للخطة.