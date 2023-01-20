برنامج "بريكفاست" على بي بي سي: أخطاء مضحكة على مدار أربعين عاما
برنامج "بريكفاست" على بي بي سي: أخطاء مضحكة على مدار أربعين عاما
في 17 يناير/كانون الثاني عام 1983، أطلقت بي بي سي سلسلة جديدة من البرامج الإخبارية في الصباح الباكر لتنتج برنامج "بريكفاست" الشهير على شاشات التلفزيون.
لكن البث التلفزيوني المباشر دائما بين يدي القدر، وحتى في الحلقة الأولى، لم يسر كل شيء وفقا للخطة.
يحتفل برنامج بي بي سي "بريكفاست" بمرور 40 عاما على البث المباشر، نلقي نظرة على بعض اللحظات المضحكة غير المتوقعة على مدار حلقات البرنامج.