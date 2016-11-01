وجّه المدرب أنطونيو كونتي، انتقادات لاذعة إلى لاعبي توتنهام هوتسبير، ووصفهم بـ"الأنانيين" وبأنّهم "لا يساعدون بعضهم". و أعلن النادي الإنجليزي في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت رحيل المدرب الإيطالي. وفي هذه الحلقة أيضا حديث عن فرضيات انتقال ميسي في الميركاتو الصيفي المقبل.

27 مارس/ آذار 2023