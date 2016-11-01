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الأخبار الرئيسية
إكسترا بودكاست
فيديو, دوامة الهرب من العنف في السودان, المدة 1,36
تناقلت الأخبار قصص سودانيين يسافرون إلى حدود البلاد للخروج من السودان ولكن هناك مئات الآلاف الذين لا يمكنهم الوصول إلى نقطة مغادرة بل يتنقلون من مكان لآخر داخل حلقة مفرغة
استمع, زلزال تركيا و سوريا: ناجون من أنطاكيا يتحدثون عن مرارة الهجرة, المدة 18,28
بعد حوالي ثلاثة أشهرعلى الزلزال، هل استعاد الناجون من الزلزال في أنطاكيا الأمل إثر فقدان بيوتهم في المدينة التي طالتها أضرار بالغة؟
زلزال تركيا و سوريا: ما قصة ثناء من حلب و اليمامة "شام" ؟
إكسترا بودكاست: "الله سلمنا بفضل شام"
استمع, إكسترا رمضان: زواجي المختلط, المدة 13,44
الحلقة الأولى: قصة فمكا الهولندية وأمين المغربي
استمع, إكسترا بودكاست: بلا وظيفة... ما العمل؟, المدة 17,29
منال وهالة تستشيران خبير التطوير الوظيفي
استمع, إكسترا بودكاست: ما بعد الزلزال ..., المدة 29,39
الحلقة الثانية: "كنت حيا في قبر"
فيديو, إكسترا بودكاست: بلا وظيفة.. ما العمل؟, المدة 0,59
كيف نجحت يارا في إطلاق مشروعها الخاص بعد فقدان وظيفتها؟
استمع, إكسترا بودكاست: بلا وظيفة... ما العمل؟, المدة 20,28
الحلقة الأولى : " فقدان وظيفتي كان أفضل ما حدث معي.. ‘‘
استمع, إكسترا بودكاست: ما بعد الزلزال, المدة 18,48
الحلقة الأولى: كيف امتحن الزلزال صداقة صلاح وكلبه زيوس؟
نيوزكاست
استمع, بي بي سي نيوزكاست: معارك عنيفة في الخرطوم رغم تمديد الهدنة , المدة 6,56
معارك عنيفة في الخرطوم، والجيش يقول إنه وافق على تمديد الهدنة لثلاثة أيام جديدة، وسفير تونسي في دمشق بعد 10 سنوات من القطيعة
استمع, بي بي سي نيوزكاست: اشتباكات في أم درمان رغم الهدنة، وتواصل النزوح من الخرطوم, المدة 6,54
اشتباكات في السودان رغم الهدنة، وإيران تقول إن الخطوط السعودية طلبت تسيير رحلات بين البلدين
استمع, بي بي سي نيوزكاست: فرار الآلاف من السودان في اليوم الأول من وقف هش لإطلاق النار, المدة 7,09
فرار الآلاف من السودان وسط وقف هش لإطلاق النار، وبايدن يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل
استمع, بي بي سي نيوزكاست: الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة مجددا, المدة 7,28
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة مجددا والأمم المتحدة تحذر من أزمة مياه وشيكة ستهدد نحو ملياري شخص حول العالم
استمع, بي بي سي نيوزكاست: ردود فعل منددة بتصريحات لوزير المالية الإسرائيلي, المدة 8,13
ردود فعل منددة بتصريحات لوزير المالية الإسرائيلي، والأردن يستدعي السفير الإسرائيلي، وتقرير أممي ينتقد تعامل الحكومات مع أزمة التغير المناخي
استمع, بي بي سي نيوزكاست: الفرقاء السودانيون يتفقون على تشكيل حكومة انتقالية, المدة 7,33
الفرقاء السودانيون يتفقون على تشكيل حكومة انتقالية، وإتمام صفقة الاستحواذ على كريدي سويس "جنب الاقتصاد العالمي اضطرابا كبيرا"
استمع, بي بي سي نيوزكاست: العراق يطلق مبادرة لمكافحة التصحر والتغير المناخي, المدة 8,13
مبادرة في العراق لمكافحة التصحر، والحكومة المصرية تطرح شركتين تابعتين للجيش للاستثمار الأربعاء
استمع, بي بي سي نيوزكاست: النيابة السودانية توجه اتهامات لمشتبه بهم في قتل متظاهرين, المدة 7,07
النيابة السودانية توجه تهما في قضايا قتل متظاهرين، ومساع أممية لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، وعقار جديد يمنح الأمل لمرضى السرطان
استمع, بي بي سي نيوزكاست: قتلى فلسطينيون في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في جنين, المدة 8,10
قتلى فلسطينيون في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في جنين، وتشريع جديد لوقف قوارب الهجرة في بريطانيا
استمع, بي بي سي نيوز كاست: المعارضة التركية تعلن التوافق على مرشحها للرئاسيات, المدة 7,46
المعارضة التركية تتوافق على مرشحها في مواجهة أردوغان، ومنظمات إغاثية تتحدث عن دمار صادم بعد شهر على زلزال تركيا وسوريا
استمع, بي بي سي نيوزكاست: بايدن يطمئن الأمريكيين والعالم بعد انهيار بنك سيليكون فالي, المدة 7,16
بايدن يطمئن العالم بعد انهيار بنك سيليكون فالي، والعفو عن آلاف من معتقلي الاحتجاجات في إيران
استمع, بي بي سي نيوزكاست: واشنطن تقول إن مقاتلة روسية اصطدمت بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود, المدة 7,16
واشنطن تقول إن مقاتلة روسية اصطدمت بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود، والمغرب يترشح رسميا لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع أسبانيا والبرتغال
بروح رياضية
استمع, هل يعيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة الترجي التونسي والمريخ السوداني؟, المدة 18,11
هل يعيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة الترجي التونسي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا بعد تقدم الأخير بشكوى رسمية؟
استمع, آخر استعدادات مانشستر سيتي وإنتر ميلانو لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم, المدة 22,25
نتعرف على آخر استعدادات مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي قبيل النهائي المنتظر السبت لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وكيف تستعد تركيا لاستضافة هذا النهائي الذي سيقام في ملعب أتاتورك الأولمبي بمدينة إسطنبول؟
استمع, حسم الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم وسيناريو مثير يمنح بايرن مونيخ لقب الـ"بوندسليغا", المدة 16,48
تحددت هوية البطل في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا، في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.
استمع, نادال يغيب عن فرنسا المفتوحة وحملة تضامن مع فينيسيوس جونيور, المدة 22,24
نجم التنس الإسباني رافائيل نادال يغيب عن فرنسا المفتوحة للمرة الأولى منذ عام 2005.
استمع, هل ينجح مانشستر سيتي في الفوز بأول لقب في تاريخه بدوري أبطال أوروبا؟, المدة 20,25
تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تغلبه على ريال مدريد (حامل اللقب) بأربعة أهداف دون مقابل، في إياب الدور نصف النهائي.
استمع, برشلونة يتوج بلقب لا ليغا الإسبانية بعد غياب على عرش القمة لأربع سنوات, المدة 17,43
توج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ 27 في تاريخه وذلك بعد فوزه على إسبانيول في الديربي الكتالوني بأربعة أهداف لهدفين ،
استمع, لا مجال للخطأ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم, المدة 18,21
ينطلق ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا باستضافة ريال مدريد الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي.
استمع, هالاند يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من الباب الكبير كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف بموسم واحد, المدة 22,04
إيرلينغ هالاند يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من الباب الكبير كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف بموسم واحد
استمع, بروح رياضية: مانشستر سيتي يهزم أرسنال ويشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي, المدة 16,35
هل تضاءلت آمال أرسنال في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟ أم سيستطيع الفريق تجاوز كبوته سريعا والتفوق على مانشستر سيتي في نهاية المطاف؟
استمع, لماذا فاز إنتر ميلان على ميلان في ديربي الغضب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟, المدة 20,07
في هذه الحلقة من بروح رياضية: ديربي الغضب بين ميلان وانتر ميلان وتوقعات مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وحديث عن مستقبل ميسي.
استمع, الجولة الرابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم, المدة 17,00
في هذه الحلقة نتحدث عن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
استمع, هل يتولى زين الدين زيدان مهمة تدريب يوفنتوس؟, المدة 20,19
تناولت تقارير صحفية اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان من العودة إلى عالم التدريب بعد غياب طويل بعد رحيله عن ريال مدريد عام 2021.
استمع, نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. ريال مدريد يلتقي مانشستر سيتي, المدة 16,03
يواصل ريال مدريد الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا ويلتقي مانشستر سيتي في نصف النهائي. بينما يلتقي ميلان وأنتر ميلان في ديربي إيطالي.
استمع, هل تنجح فرق في قلب النتيجة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟, المدة 13,02
بروح رياضية: جولة في جدول مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وحظوظ الفرق المتنافسة.
استمع, حصاد ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم, المدة 17,08
معاناة تشيلسي أمام ريال مدريد تتواصل. ما وضعية بايرن ميونخ؟ وما هي حظوظ نابولي في الإياب؟
استمع, انطلاق ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم, المدة 16,26
ريال مدريد يبحث عن الفرصة لاستكمال طريقه نحو اللقب الـ15 وتشيلسي يسعى إلى قلب الموازين
استمع, بروح رياضية: لماذا فاز ريال مدريد على برشلونة؟, المدة 17,27
في هذه الحلقة من "بروح رياضية" نتحدث عن مواجهة ريال مدريد وبرشلونة وعن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي. وفي الدوري الإنجليزي نتحدث عن تعيين فرانك لامبارد مدربا لتشيلسي ونطلع على الاستعدادات للمباراة بين ليفربول وأرسنال.
استمع, المغرب والجزائر وتونس تتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023, المدة 14,09
في هذه الحلقة من "بروح رياضية": تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 وعودة الدوريات الأوروبية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.
استمع, من سيستطيع مواصلة المشوار في منافسات دوري أبطال أوروبا؟, المدة 17,17
حسمت ثمانية فرق تأهلها إلى الدور ربع النهائي، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. فمن سيستطيع مواصلة المشوار في منافسات أمجد الكؤوس الأوروبية؟
استمع, ليفربول في مهمة شبه مستحيلة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال, المدة 12,50
تختتم بعد أربع مباريات مواجهات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفيها يسعى حامل اللقب ريال مدريد الإسباني لضمان التأهل امام ليفربول الإنجليزي بعد فوزه ذهابا في إنجلترا بخماسية.
استمع, لماذا خسر باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟, المدة 16,28
في هذه الحلقة من برنامج "بروح رياضية" نناقش أسباب خروج باريس سان جيرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ونأخذكم في جولة مع مباريات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وفي رياضة الاسكواش لقاءات خاصة مع أبطال اللعبة.
استمع, بروح رياضية: رقم قياسي في إقالات المدربين في الدوري الإنجليزي, المدة 17,35
في هذه الحلقة من "بروح رياضية" نتحدث عن العدد القياسي من المدربين المقالين في الدوري الإنجليزي الممتاز ونأخذكم أيضا في جولة مع مباريات دوري أبطال أفريقيا.
استمع, بروح رياضية: ما مصير أنطونيو كونتي بعد الرحيل عن توتنهام هوتسبير؟, المدة 13,23
وجّه المدرب أنطونيو كونتي، انتقادات لاذعة إلى لاعبي توتنهام هوتسبير، ووصفهم بـ"الأنانيين" وبأنّهم "لا يساعدون بعضهم". و أعلن النادي الإنجليزي في بيان على موقعه الرسمي على الإنترنت رحيل المدرب الإيطالي. وفي هذه الحلقة أيضا حديث عن فرضيات انتقال ميسي في الميركاتو الصيفي المقبل.
استمع, بروح رياضية: هل يصبح الدوري السعودي واحدا من أقوى 5 دوريات في العالم؟, المدة 14,33
في هذه الحلقة من "بروح رياضية": هل يصدق كريستيانو رونالدو في توقعه بشأن الدوري السعودي؟ هل يستطيع ميسي مواصلة العطاء مع منتخب الأرجنتين؟ وهل نشهد مفاجآت في تصفيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا؟
استمع, بروح رياضية: هل حسم برشلونة فوزه بلقب الدوري الإسباني؟, المدة 19,02
في هذه الحلقة من بروح رياضية نأخذكم في جولة مع أكبر البطولات الأوروبية، الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي.
استمع, بروح رياضية: كيف أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول الإنجليزي؟, المدة 14,56
في هذه الحلقة من "بروح رياضية: صلاح يصبح هداف ليفربول التاريخي وانطلاق إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا و جولة في سباقات الفورمولا 1.
استمع, بروح رياضية: ما هو مصير نادي الزمالك بعد حبس مرتضى منصور؟, المدة 17,39
صدر قرار بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر، بالإضافة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، لإدانته بسب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب.
فيديو, ما الذي سيضيفه كريستيانو رونالدو للنصر وكيف تستفيد السعودية منه؟, المدة 18,28
لأول مرة يغادر كريستيانو رونالدو قارة أوروبا. اللاعب الحاصل على خمس كرات ذهبية والوحيد الذي سجل في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم قرر تمثيل ألوان نادي النصر السعودي في تجربة جديدة. فما الذي سيضيفه؟
أرشيف راديو بي بي سي
استمع, أرشيف راديو بي بي سي: لقاء مع فيروز والأخوين الرحباني عام 1961, المدة 12,20
لقاء خاص مع السيدة فيروز والأخوين الرحباني أجراه يعقوب مسلم في استوديوهات راديو بي بي سي في لندن، بعد جولتهم الأولى في أمريكا الجنوبية عام 1961
استمع, أرشيف راديو بي بي سي.. "سهرة الأسبوع" مع الشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الأبنودي, المدة 34,45
لقاء عبد الرحمن الأبنودي مع صلاح عز الدين على إذاعة بي بي سي سنة 1973
استمع, من أرشيف راديو بي بي سي.. لقاء مع الفنان السوداني عبد الكريم الكابلي, المدة 25,52
اخترنا لكم من أرشيف إذاعة بي بي سي عربي لقاء مع الفنان السوداني عبد الكريم الكابلي أجراه المذيع السوداني معاوية ياسين عام 1988
إذاعة بي بي سي العربية تحتفل باليوم العالمي للراديو
إذاعة بي بي سي العربية تحيي احتفالات اليوم العالمي للراديو من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والانشطة" التي ركزت على مشاركة الجمهور" وشعار احتفالات هذا العام "أنتم الإذاعة".
بي بي سي عربي الأكثر انتشارا بين خدمات بي بي سي العالمية، حسب إحصاء حديث
الإحصاءات الأخيرة تظهر أن منصات خدمة "بي بي سي نيوز عربي" الرقمية شهدت عام 2010 زيادة في الإنتشار بلغت 131 في المئة مقارنة بعام 2019.
مهرجان بي بي سي 2017
مهرجان بي بي سي 2017
مهرجان بي بي سي 2015
مهرجان بي بي سي 2015
مهرجان بي بي سي 2014
مهرجان بي بي سي 2014
فيديو, شاهد البث المباشر لتلفزيون بي بي سي
شاهد البث المباشر لتلفزيون بي بي سي
استمع, بي بي سي اكسترا: مسلمون يصوتون لترامب, المدة 6,43
بدأ العد التنازلي لأهم سباق انتخابي في العالم. تفصلنا أيام معدودات عن معرفة من سيجلس على المكتب البيضاوي في البيت الابيض. وفي اللحظات الأخيرة يكون لكل صوت وزنه، فما بالك بأكثر من ثلاثة ملايين صوت لمسلمي أمريكا؟
فيديو, مهرجان بي بي سي عربي 2015, المدة 7,00
لقطات من مهرجان بي بي سي عربي 2015
فيديو, لحظات مربكة ومضحكة على شاشة بي بي سي, المدة 1,44
خلال مئة عام من بث بي بي سي لم تسر الأمور دائما على ما يرام، بل أحيانا وقع ما لا يحمد عقباه على الهواء
فيديو, إكسترا التلفزيوني: مهرجان بي بي سي. عربي في نسخته الخامسة, المدة 28,02
مخرجون من تونس والعراق ومصر ولبنان وهنغاريا كانوا من ضمن الفائزين في مهرجان بي بي سي عربي 2019 الذي أقيم على مسرح راديو بي بي سي التاريخي في لندن.
فيديو, بي بي سي قبل ثمانين عاما, المدة 1,57
يصادف هذا الأسبوع الذكرى الثمانون لإطلاق بي بي سي أول خدمة تلفزيونية من قصر ألكسندرا في شمال لندن