كيف تابع سجناء مصريون إذاعة بي بي سي خلف القضبان؟

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كيف تابع سجناء مصريون إذاعة بي بي سي خلف القضبان؟

قبل 31 دقيقة

أمضى الباحث المصري إسماعيل الإسكندراني 7 سنوات في السجن بعدما أدانته محكمة عسكرية ببث أخبار كاذبة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، قبل أن يخفف الحكم عليه مؤخرا لـ 7 سنوات.

ويقول الاسكندراني إن إغلاق إذاعة بي بي سي سيخفي معه بصيص النور الذي كان يضيء الظلام الذي يعيش فيه السجناء.