كيف تابع سجناء مصريون إذاعة بي بي سي خلف القضبان؟
كيف تابع سجناء مصريون إذاعة بي بي سي خلف القضبان؟
أمضى الباحث المصري إسماعيل الإسكندراني 7 سنوات في السجن بعدما أدانته محكمة عسكرية ببث أخبار كاذبة، وحكمت عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، قبل أن يخفف الحكم عليه مؤخرا لـ 7 سنوات.
ويقول الاسكندراني إن إغلاق إذاعة بي بي سي سيخفي معه بصيص النور الذي كان يضيء الظلام الذي يعيش فيه السجناء.
في 27 من يناير كانون الثاني الحالي، تتوقف إذاعة بي بي سي عربي عن بث برامجها عبر موجات الراديو، في إطار خطة للتحول للبث الرقمي وتوفير النفقات.