"رقص المعلاية" في عمان يثير جدلا ومطالبات بمنعه.. ما رأيكم؟
"رقص المعلاية" في عمان يثير جدلا ومطالبات بمنعه.. ما رأيكم؟
سادت حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان بعد انتشار هاشتاغ لمنع رقصة المعلاية، وأعيد من خلاله نشر فيديوهات كثيرة للرقصة. وقال ناشطون إن هذا النوع من الرقص يحمل "إيحاءات جنسية" تنافي الثقافة المحلية.
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