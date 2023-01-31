"رقص المعلاية" في عمان يثير جدلا ومطالبات بمنعه.. ما رأيكم؟

قبل 13 دقيقة

سادت حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان بعد انتشار هاشتاغ لمنع رقصة المعلاية، وأعيد من خلاله نشر فيديوهات كثيرة للرقصة. وقال ناشطون إن هذا النوع من الرقص يحمل "إيحاءات جنسية" تنافي الثقافة المحلية.