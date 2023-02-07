تصريحات رئيس حركة "الماك" لقناة إسرائيلية تغضب الجزائريين

قبل 23 دقيقة

أثار اللقاء التلفزيوني الذي أجراه رئيس حركة تقرير مصير القبائل الجزائري فرحات مهني مع قناة "أي 24" الإسرائيلية جدلا واسعاً، حيث اعتبرها البعض خيانة خاصة بعد أن قال مهني إن شعب إسرائيل شعب صديق تم شيطنته في الجزائر.