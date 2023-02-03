حريق المطرية: طبيب مصري ينقذ طفلة مريضة من الحريق الذي اندلع وقت إجرائه جراحة لها
حريق المطرية: طبيب مصري ينقذ طفلة مريضة من الحريق الذي اندلع وقت إجرائه جراحة لها
أشاد رواد مواقع التواصل في مصر بشهامة طبيب مستشفى المطرية الذي اندلع حريق به أثناء إجرائه عملية لها. الطبيب أحمد علي الدسوقي قرر البقاء بجانب المريضة حتى تستفيق من المخدر ونقلها خارج المستشفى.
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