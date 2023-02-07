فقدن البصر لكنهن لم يفقدن العزيمة

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فقدن البصر لكنهن لم يفقدن العزيمة

قبل 42 دقيقة

فقدن البصر لكنهن اكتسبن صلابة وقدرة على تحدي الصعاب وتمكنت كل واحدة منهن من النجاح في المجال الذي اختارته لنفسها.

رغم أنها فقدت بصرها منذ الولادة إلا أن الشغف لم يمنع إسراء يوسف الشابة المصرية من تعلم التصوير الفوتوغرافي، كما أن كونها كفيفة لم يمنع أمينة عسلي من خوض تجربة الزواج والإنجاب وتأسيس أسرة مع كل ما يرافق ذلك من مسؤوليات جسيمة.

أما دنيا الصباحي التي فقدت بصرها في العقد العاشر من عمرها فقد تحدت الصعوبات وتمكنت من مساعدة الكفيفين في محيطها وتقدم لهم محاضرات عن الاندماج في المجتمع فيما اختارت الشابة الغزاوية وردة الشنطي التقديم الإذاعي وعالم الصحافة بكل ما فيه من صعاب لتكون مهنتها التي نجحت فيها وتألقت لدرجة أنها حاليا تحضر رسالة الماجستير في الإعلام.