إطلاق ChatGPT على محرك بحث بينج الخاص بمايكروسوفت وشركات التكنولوجيا تتسابق لإطلاق خدمة مماثلة
إطلاق ChatGPT على محرك بحث بينج الخاص بمايكروسوفت وشركات التكنولوجيا تتسابق لإطلاق خدمة مماثلة
أعلنت شركة مايكروسوفت عن إدماج خدمة دردشة الذكاء الاصطناعي ChatGPT التابعة لشركة OpenAI بمحرك البحث بينج. الإعلان سبقه تصريحات من غوغل الأمريكية وبايدو الصينية عن إطلاق خدمة مماثلة.
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