إطلاق ChatGPT على محرك بحث بينج الخاص بمايكروسوفت وشركات التكنولوجيا تتسابق لإطلاق خدمة مماثلة

قبل 47 دقيقة

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إدماج خدمة دردشة الذكاء الاصطناعي ChatGPT التابعة لشركة OpenAI بمحرك البحث بينج. الإعلان سبقه تصريحات من غوغل الأمريكية وبايدو الصينية عن إطلاق خدمة مماثلة.

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