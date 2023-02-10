السيسي يعلق على الأزمة بين مصر والسعودية بعد التلاسن الإعلامي بينهما

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السيسي يعلق على الأزمة بين مصر والسعودية بعد التلاسن الإعلامي بينهما

قبل 39 دقيقة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن علاقة مصر طيبة بالدول الشقيقة وإنه يجب أن لا نستمع إلى المواقع المغرضة التي تريد إحداث فتنة بين الدول. جاء تعليق السيسي عقب تلاسن وانتقادات وجهها إعلاميون مقربون من السلطة في مصر والسعودية لبعضهم البعض.

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