فريق الهلال السعودي يستقبل "استقبال الأبطال" رغم الهزيمة أمام ريال مدريد

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لاقى فريق الهلال السعودي استقبالا كبيرا لدى عودته للعاصمة السعودية الرياض، بعد تحقيقه ما اعتبر إنجازا تاريخيا في كأس العالم للأندية، وأثار ذلك جدلا واسعا في السعودية بعد مقارنته بالاستقبال "البسيط" للفريق السعودي الأولمبي العام الماضي.