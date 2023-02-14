في "دنيانا"... الوجه الملوّن للحروب
تشكّل ظروف الحروب مصدر إلهام للفنّانين، فينتجون أعمالاً تعبّر عن معاناة شعوبهم أو توثّق الأحداث من وجهة نظرهم.
في حلقة هذا الأسبوع من "دنيانا" نتحدّث عن الفنّ عندما يصبح وجهاً من أوجه التعبير عن معاناة الحروب أو أداة أساسية في التعبئة. تاريخيًّا، استخدم فنانون أدوات مختلفة للتعامل مع الحرب، مواكبةً أو مواجهة لها. رافق الفن الحرب إذاً، وكان أداة للمقاومة أو الترويج، إذ نرى نماذج توثّق آثار الحرب، وتعكس معاناة من عانوا ويلاتها. ولكن وفي أحيان عدة كانت الذاكرة الفنية ضحية متعمدة للحروب، فيتعرّض الفنّانون للملاحقة والاعتقال وحتّى القتل، كما تتعرّض أعمالهم الفنيّة للتّلف أو المنع.
في هذه الحلقة شاركت الكاتبة والمخرجة المسرحية العراقية عواطف نعيم، الفنانة التشكيلية اللبنانية كاتيا طرابلسي، الفنانة البصرية والحكواتية ديما نشاوي والمخرجة الفلسطينية ميرا صيداوي.
"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش والسابعة والنصف بتوقيت بيروت على بي بي سي عربي.