زلزال تركيا وسوريا.. إضرام النيران في تبرعات للمتضررين من زلزال تركيا في ألمانيا

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زلزال تركيا وسوريا.. إضرام النيران في تبرعات للمتضررين من زلزال تركيا في ألمانيا

قبل ساعة واحدة

أشعل مجهولون النيران في مواد إغاثة جمعت في متجر بمنطقة ركلنهاوزن بألمانيا. قيمة التبرعات بلغت 20 ألف دولار، تم جمعها لتوصيلها إلى المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا.

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