فورمولا 1: أربعة سباقات على أرض عربية في الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات السيارات

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فورمولا 1: أربعة سباقات على أرض عربية في الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات السيارات

قبل ساعة واحدة

ينطلق الموسم الجديد من بطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا 1 مطلع الشهر المقبل ويشهد أربعة سباقات على أرض عربية: سباق جائزة البحرين الكبرى وسباق جائزة السعودية الكبرى وسباق جائزة قطر الكبرى فيما يختتم الموسم بسباق جائزة أبوظبي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

في هذه الحلقة من بروح رياضية نستعرض تاريخ هذه الرياضة عربيا واستعدادات الموسم الجديد. كيف سيكون شكل المنافسة بين ريد بول ومرسيدس وفيراري؟ وهل سيعود البريطاني لويس هاملتون إلى المنافسة مجددا على لقب السائقين بعد موسم صعب في 2022؟