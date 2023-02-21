في "دنيانا"... المساحات العامة للنساء أيضاً

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في "دنيانا"... المساحات العامة للنساء أيضاً

قبل 40 دقيقة

ما معنى أن تكون المساحات العامة صديقة للمرأة وكيف تؤثّر هندسة هذه المساحات على حياة النساء؟ وماذا عن العقلية الاجتماعية التي تقيّد المرأة؟

بحسب الأمم المتحدة، المدن الصديقة للمرأة هي تلك التي يمكن لجميع سكان المدينة المعنية الاستفادة منها على قدم المساواة، من الفرص المالية والاجتماعية والسياسية المتاحة لهم.

"دنيانا" يتحدّث عمّا تواجهه النساء في المساحات العامة وتأثير هذه المواجهة عليهنّ إن لجهة قدرتهنّ على القيام بأعمالهنّ، تأدية أدوارهنّ في المجتمع والحياة العامة، حمايتهنّ من التحرّش والعنف ووصلوهنّ للخدمات كافة باستقلالية.

في هذه الحلقة تشارك عزة سليمان وهي محامية وناشطة مصرية حقوقية، منى فواز وهي أستاذة في دراسات التخطيط المدني في الجامعة الأميركية في بيروت وعبر الزوم

منال بنكيران وهي المسؤولة الإقليمية عن ملف العنف ضد المرأة في الأمم المتحدة وظبية الرفاعي وهي أكاديمية وكاتبة بحرينية. كذلك شاركت في الحوار الممثلة والكاتبة اللبنانية ديمة متى.