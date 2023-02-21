"لماذا يكرهوننا؟".. صحيفة عكاظ تحذف مقالا لكاتب سعودي انتقد دولا عربية وعلاقتها بالسعودية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

"لماذا يكرهوننا؟".. صحيفة عكاظ تحذف مقالا لكاتب سعودي انتقد دولا عربية وعلاقتها بالسعودية

قبل 26 دقيقة

لماذا يكرهون السعودية؟ سؤال طرحه الكاتب السعودي محمد الساعد عنوانا لمقاله في صحيفة عكاظ السعودية. لن تجدوا المقال على صفحات عكاظ الآن لأن الصحيفة حذفت المقال من منصتها. لكن بعد أن تداول كثيرون محتواه ونشروه.

أثار المقال جدلا كبيرا واعتبره البعض ردا على مقال مصري سابق محذوف من صحيفة "الجمهورية" المصرية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: