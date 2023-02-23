سفير السعودية لدى الجزائر: حسابات وهمية تحاول تخريب العلاقة بين البلدين.. ما رأيكم؟

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سفير السعودية لدى الجزائر: حسابات وهمية تحاول تخريب العلاقة بين البلدين.. ما رأيكم؟

قبل 12 دقيقة

اتهم سفير السعودية لدى الجزائر عبد الله بن ناصر البصيري بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار ومواضيع وتعليقات تهدف إلى بث الفرقة بين الشعبين السعودي والجزائري. التصريحات تأتي عقب انتشار تعليقات ساخرة من الجزائر ورد الجزائريين عليها.

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