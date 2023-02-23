"هاد أبوي" مسعف فلسطيني يفاجأ بمقتل والده بعد الفشل في إنعاشه إثر إصابته بعملية نابلس

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"هاد أبوي" مسعف فلسطيني يفاجأ بمقتل والده بعد الفشل في إنعاشه إثر إصابته بعملية نابلس

قبل 20 دقيقة

تفاجأ الممرض الفلسطيني إلياس الأشقر، أثناء إسعافه مصابي عملية نابلس بمستشفى النجاح في المدينة، بوصول حالة خطيرة أصيبت في العملية. وبعد فشل محاولات إنعاش المصاب اكتشف الأشقر بأن المتوفى هو والده عبد الهادي الأشقر.

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