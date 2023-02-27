سعد لمجرد.. جدل وانقسام في الآراء بعد الحكم عليه بست سنوات سجنا بتهمة الاغتصاب

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سعد لمجرد.. جدل وانقسام في الآراء بعد الحكم عليه بست سنوات سجنا بتهمة الاغتصاب

قبل 13 دقيقة

ما إن أصدرت محكمة الجنايات الفرنسية حكمها بالسجن ست سنوات في حق الفنان المغربي سعد لمجرد، و إدانته باغتصاب شابة فرنسية تدعى لورا بريول واستخدامه للعنف ضدها في باريس... حتى ظهرت ردود فعل متناقضة من قبل فنانين ومتابعين.

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