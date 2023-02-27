زيارات لبرلمانيين ومسؤولين عرب لسوريا.. هل تمهد لتقارب مع الأسد؟

قبل 10 دقيقة

أجرى وزير الخارجية المصري زيارة هي الأولى له إلى العاصمة السورية دمشق منذ عام 2011. زيارة المسؤول المصري تأتي بعد يوم من زيارة وفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بهدف التضامن مع سوريا عقب الزلزال الذي ضرب شمال البلاد في 6 فبراير الجاري.