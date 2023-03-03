أنطونيو غوتيريش.. لماذا أثارت صورته مع قيس الخزعلي وريان الكلداني في العراق انتقادات؟

قبل 50 دقيقة

أثار ظهور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع زعيم عصائب الحق قيس الخزعلي وريان الكلداني، رئيس حركة "بابليون"، في صورة جماعية، انتقادات سياسيين وناشطين لوجود اسميهما على قائمة العقوبات أمريكية.