الطفلة السورية "شام".. بتر ساقيها بعد نقلها إلى الإمارات عقب نجاتها من الزلزال

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الطفلة السورية "شام".. بتر ساقيها بعد نقلها إلى الإمارات عقب نجاتها من الزلزال

قبل 53 دقيقة

تم نقل الطفلة السورية "شام"، التي أنقذت من تحت أنقاض الزلزال، إلى مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، وأجريت لها عملية جراحية طارئة. على وسائل التواصل وفي الإعلام السوري ذُكر أنه تم بتر ساقي شام بسبب تفشي الغرغرينا بعد إصابتها بمتلازمة "هرس الأطراف".

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