التلوث البيئي: صور نفايات في البحر الميت تثير غضباً في الأردن

سوزانا قسوس

بي بي سي نيوز عربي

قبل 8 دقيقة

صدر الصورة، مواقع التواصل التعليق على الصورة، عقوبات تصل إلى 1400 دولاراً لملقي النفايات في الأماكن العامّة في الأردن

عبّر أردنيون ونشطاء بيئيون عن استيائهم بعد تداول صور تظهر انتشار النفايات على شاطئ عام مخصص للزوار في البحر الميت في الأردن، مطالبين الجهات المعنية بملاحقة الفاعلين.

وتظهر الصور ترك مخلفات من الشواء والنفايات، ومغادرتهم المكان دون إلقائها في الأماكن المخصصة وتنظيف المكان، كما قال نشطاء إنها تشوه "جمال المنظر" خصوصاً في ما يعد أحد أهم المواقع السياحية في الأردن.

وطالب نشطاء السلطات المعنيّة الأردنية بملاحقة المسؤولين عن إلقاء النفايات في الأماكن العامة وخاصة السياحية.

من جهته، قال وزير السياحة الأردني مكرم القيسي لبي بي سي إن قضية إلقاء النفايات ومخلفات الطعام والشراب هي قضية منتشرة في المملكة، مضيفاً: "لاحظنا انتشاراً واسعاً لمثل هذه التصرفات في أكثر من موقع سياحي في الأردن للأسف. نعمل مع الجهات المختصة في كل منطقة في البلاد للحد من انتشار هذه الظاهرة. نعمل مع الإدارة المحلية في كل محافظة كي تتم متابعة هذه التصرفات والحفاظ على المواقع السياحية. من المهم أن نعي جميعاً أن المسؤولية مشتركة والأماكن السياحية هي ملك للمواطن بالدرجة الأولى".

وتداول أردنيون صوراً للشاطئ المعروف باسم "شاطئ الملح" في البحر الميّت الواقع بعد منطقة الفنادق السياحية

كما حذّر نشطاء على مواقع التواصل من تبعات التلوّث البيئي على الانسان والطبيعة

ظاهرة "الرمي العشوائي"

وزير البيئة الأردني معاوية الردايدة قال إن الوزارة تعمل على توجيه الجهات المعنية لتنظيف المنطقة وتوعية المواطنين والسكان على أهمية الحفاظ على الطبيعة والبيئة. وأضاف: "للأسف، ثقافة الرمي العشوائي موجودة بكثرة في الأردن. وبالرغم من أننا نعمل مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء، إلا أننا لا نزال نرى مثل هذه المخالفات... هذه ليست المرة الأولى ولكن نعمل جاهدين للحد من انتشار هذه الظاهرة والتوعية بالقضايا البيئية من خلال حملات عديدة ونشدد على وجود مخالفات قاسية تواجه من يلقي النفايات في الأماكن العامة وخصوصاً المواقع التي تجلب دخلاً على السياحة، والاستثمار في بلدنا وبخصوص نفايات شاطئ البحر الميت، فإننا تواصلنا من الجهات المختصة ونعوّل على وعي المواطنين. وهذا أمر مرفوض قطعاً".

عقوبة إلقاء النفايات في الأماكن العامّة