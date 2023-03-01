حوار خاص مع مخرج الفيلم اليمني "المرهقون" الفائز بجائزة "منظمة الغفو الدولية" بالبرليناله

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حصد فيلم المخرج اليمني عمرو جمال "المرهقون" جائزة "منظمة العفو الدولية" بمهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته ال73 وهو أول فيلم يمني طويل يعرض في المهرجان على مدى تاريخه. وتقدم هذه الجائزة للفيلم الأكثر تأثيراً في الجانب الإنساني من بين جميع أقسام المهرجان.