العنصرية: هجمات تطال أفارقة جنوب الصحراء في تونس والمغرب.

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العنصرية: هجمات تطال أفارقة جنوب الصحراء في تونس والمغرب.

قبل 14 دقيقة

بدأت دول إفريقية إجلاء رعاياها من تونس بعد هجمات عنصرية ضد مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء .ونفت الحكومة التونسية ترحيل أي مهاجر قسرا

وبدأت في نفس الوقت دعوات ضد مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب.

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