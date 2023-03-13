انهيار سقف صف دراسي أثناء الدوام يثير الغضب في العراق

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انهيار سقف صف دراسي أثناء الدوام يثير الغضب في العراق

قبل 10 دقيقة

أثار انهيار سقف أحد الصفوف في مدرسة عبد الله بن الحسين الابتدائية في مدينة الناصرية جنوبي البلاد غضبا كبيرا.

ولحسن الحظ لم يصب أي من التلاميذ أو المعلمين بأذى.

مسؤول محلي قال إنه صدر أمر بإخلاء المدرسة، لكن الأهالي رفضوا تطبيقه بسبب بُعد المدرسة البديلة.

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