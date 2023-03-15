تنظيم النسل.. 1000 جنيه مصري سنويا حافز مادي للسيدات اللاتي ينجبن طفلين فقط

قبل 40 دقيقة

أعلنت الحكومة المصرية عن حافز مادي سنوي بقيمة ألف جنيه للسيدات اللاتي يكتفين بإنجاب طفلين فقط. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة المصرية للحد من ارتفاع معدلات الزيادة السكانية التي تخطت 104 مليون نسمة.

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