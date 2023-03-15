مناهضة العنف ضد المرأة: القانون أو التربية أوّلاً؟

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مناهضة العنف ضد المرأة: القانون أو التربية أوّلاً؟

قبل 50 دقيقة

يستكمل "دنيانا" هذا الأسبوع نقاشاً بدأه في حلقة الأسبوع الماضي حول ضدّ جرائم قتل النساء والعنف الممارس عليهنّ.

تشير الإحصاءات إلى أنّ النسبة الأكبر من جرائم القتل تتم على يد الشريك، وبالتالي فإنّ العنف الأسري هو بالتالي المسبب الأبرز لجرائم القتل إن كان عمداً أم نتيجة عنف من دون نية القتل. كذلك، يشير تقرير دائرة شؤون المرأة في الأمم المتحدة إلى أنّ 1 من 3 نساء يتعرّضن للعنف الجنسي في المنطقة العربية، وأنّ 6 من أصل 10 نساء ممّن يتعرّضن للعنف يمتنعن عن طلب المساعدة أو الدعم أو الحماية.

شاركت في الحلقة كلّ من مريم المحروم وهي أخصائية نفسيّة أردنية، نورا إبراهيم وهي مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة في مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مروى عبد الرضا وهي محامية عراقية، يارا أحمدي وهي محامية بحرينية، علياء عواضة وهي ناشطة نسوية لبنانية وآنجو ريحان وهي ممثلة لبنانية.