مع اقتراب شهر رمضان.. سياسي فرنسي ينتقد غزو "منتوجات الحلال" في فرنسا

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أثار السياسي اليميني داميان ريو جدلا على وسائل التواصل بعد نشره صور لمنتوجات حلال تباع حاليا في متاجر فرنسية قبيل شهر رمضان. ووصف السياسي ريو انتشار المنتوجات الحلال بـ"الأسلمة" في البلاد على حد تعبيره.