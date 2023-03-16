"كريدي سويس".. ثاني أكبر مصرف سويسري يستنجد بالبنك المركزي لتفادي الانهيار

قبل 9 دقيقة

لجأ بنك "كريدي سويس" إلى اقتراض 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لتفادي الانهيار، وذلك بعد انخفاض أسهمه أكثر من 30 بالمئة. الأمر الذي أثار مخاوف من انهيار البنك على غرار ثلاثة بنوك أمريكية.