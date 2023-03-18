تغير الفصول: ما تأثيره على النوم؟

إيزابيل جيريتسن

بي بي سي نيوز

قبل 25 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يشير بحث جديد إلى أننا قد نرغب في التفكير فيما يعنيه تغير الفصول بالنسبة لأوقات نومنا.

الساعات تتغير والأيام تطول - يشير بحث جديد إلى أننا قد نرغب في التفكير فيما يعنيه هذا بالنسبة لأوقات نومنا.

غالباً ما يبشر وصول الربيع بتغيير مرحب به بعد أشهر الشتاء الطويلة القاسية، تظل الشمس مضاءة لفترة أطول، والأيام تصبح أكثر دفئاً، وتزهر الورود. وفي العديد من البلدان، تتقدم الساعات إلى التوقيت الصيفي لإطالة أمسياتنا.

كثير منا يعاني من صعوبة مغادرة السرير في الصباح خلال فصل الشتاء، ويختار بدلاً من ذلك الضغط على زر "الغفوة" أو ال" snooze " ويقول العلماء إن هذا ليس مفاجئاً.

يشير بحث جديد إلى أن البشر قد يحتاجون إلى مزيد من النوم خلال أشهر الشتاء المظلمة أكثر مما يحتاجون إليه خلال فصل الصيف. يبدو أن هذه الحاجة تحدث حتى مع الأشخاص الذين يعيشون في المدن، حيث من المتوقع أن تتداخل الأضواء الاصطناعية مع التأثير الطبيعي لضوء النهار على أنماط نومنا.

يقول ديتر كونز، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة ورئيس عيادة النوم وطب الوقت في مستشفى سانت هيدويج في: "تُظهر دراستنا أنه حتى أثناء العيش في بيئة حضرية، مع الضوء الاصطناعي فقط، فإن البشر يجربون النوم الموسمي". برلين، ألمانيا. ويضيف: "أتوقع أن تكون الاختلافات الموسمية أعلى بكثير،إذا كان المرضى يعيشون في الخارج وتعرضوا فقط للضوء الطبيعي".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تنظم حركة نوم العين السريعة (REM) من خلال الساعة اليومية، "لذا فإن حقيقة أنه يتوازى مع الموسمية أمر منطقي"، كما يقول كونز.

وجدت دراسات سابقة أن التعرض للضوء الاصطناعي قبل النوم يمكن أن يثبط إفراز الميلاتونين وهو الهرمون الذي تنتجه الغدة الصنوبرية التي تنظم ساعتنا البيولوجية ودورة النوم الطبيعية التي تتكرر كل 24 ساعة وتجعلنا نشعر بالنعاس.

لكن الدراسة الألمانية، التي استخدمت تسجيلات نوم مفصلة لـ188 مريضاً عاشوا في المناطق الحضرية وعانوا من أنماط نوم مضطربة، وجدت أنه حتى عند تعرضهم بشكل أساسي للأضواء الاصطناعية، فقد عانى المشاركون من تغيرات موسمية في حركة نوم العين السريعة والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بنومنا.

إيقاع الساعة البيولوجية

في الواقع، نام المشاركون ساعة أطول خلال فصل الربيع، وكانت حركة نوم العين السريعة (REM) أكثر مراحل النوم نشاطًا عندما نحلم ويزداد معدل ضربات القلب لدينا، أطول بمقدار 30 دقيقة في الشتاء مقارنة بالصيف.

تنظم حركة العين السريعة (REM) من خلال الساعة اليومية ، "لذا فإن حقيقة أنها تتكيف مع تغير الفصول أمر منطقي"، كما يقول كونز.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يحدث نوم الموجة البطيئة أثناء المرحلة الأخيرة من نوم حركة العين غير السريعة

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لكن فريق كونز فوجئ بوجود تغييرات موسمية أيضًا عندما يتعلق الأمر بنوم الموجة البطيء (SWS)، المعروف أيضاً باسم النوم العميق. يقول كونز: "وجدنا تغيرات محددة في نوم حركة العين السريعة والنوم العميق، وهما المرحلتان الرئيسيتان في النوم على مدار العام. كان هذا جديداً تماماً".

يحدث نوم الموجة البطيئة أثناء المرحلة الأخيرة من نوم حركة العين غير السريعة (NREM). يحدث ذلك عندما يعيد الجسم بناء الأنسجة، ويبني العضلات ويقوي جهاز المناعة، وهو أمر مهم لتوطيد الذاكرة طويلة المدى ومعالجة المعلومات المكتسبة حديثاً. كان نوم الموجة البطيئة للمشاركين في الدراسة أقصر بـ 30 دقيقة في سبتمبر أيلول مقارنة بشهر فبراير شباط.

يقول كونز إن موسمية النوم العميق "كانت شيئًا لم نتوقعه". "لأن النوم العميق لا يحركه نظام التوقيت اليومي، إنها عملية استتباب. وهذا يعني كلما طالت فترة استيقاظك، زادت الحاجة للنوم العميق الذي تحتاجه لاستعادة طاقتك."

يقول كونز إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب حاجتنا إلى نوم عميق أقل في الخريف مقارنة بالشتاء. "ما زلنا ليس لدينا أي فكرة عما تعنيه وظيفياً."

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يقول نيل ستانلي، خبير النوم في Sleep Station، إنه من "المحير" أننا لن نحتاج إلى مزيد من النوم العميق خلال فصل الشتاء.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الدراسة أجريت على مرضى يعانون من اضطرابات النوم مثل الأرق لذلك يجب تكرارها في مجتمع أصحاء لتأكيد ظهور هذه التأثيرات على نطاق أوسع.

يقول نيل ستانلي، خبير النوم في Sleep Station، إنه من "المحيّر" أننا لن نحتاج إلى مزيد من النوم العميق خلال فصل الشتاء.

يقول ستانلي: "يُعتقد أن نوم الموجة البطيئة هو أهم مرحلة نوم لأنها تشارك في الذاكرة والتعلم وتحسين جهاز المناعة". "التصور هو أننا سنعطي الأولوية للنوم العميق على كل شيء آخر. إذا كنت ستذهب دون نوم ليلة كاملة، في الليلة التالية ستعوض كل ما فاتك من نوم عميق ، ونصف نوم الريم المفقود فقط ،" بحسب قوله.

يقول ستانلي إن السبب الدقيق وراء تغير نومنا مع الفصول يمكن أن يكون مخفيًا في ماضينا التطوري. "لقد تطورنا إلى دورات الإضاءة المظلمة، لذلك عندما نستيقظ في صباح الشتاء ويكون الجو مظلمًا ، فإن عقولنا تقول" لا أستطيع فعل أي شيء ... لا فائدة من القفز من السرير ".

كيف تحسن نومك؟

إلى جانب الذهاب إلى الفراش مبكراً في الشتاء، ما الخطوات الأخرى التي يمكننا اتخاذها لتحسين نومنا؟

يقول كونز: "احصل على أكبر قدر ممكن من الضوء الطبيعي في ساعات الصباح ، حتى يعرف نظامك اليومي على الأقل أن اليوم قد بدأ". ويضيف: "من المهم أن يقضي الأطفال ما لا يقل عن 10-15 دقيقة في الخارج قبل ذهابهم إلى المدرسة ، لرؤية السماء".

يمكن للناس أن يتحملوا مستويات مختلفة من الضوء في الليل، كما يقول ستانلي، لكنه يوصي بتجنب الأضواء الساطعة في ساعتين قبل النوم وشاشات الهاتف قبل النوم مباشرة.

لكن النوم الجيد ليلاً يعتمد أيضاً على درجة الحرارة. تتطلب أجسامنا درجة حرارة للجلد تتراوح بين 31-35 درجة مئوية (87.8-95 فهرنهايت)، وهو أمر يمكننا التحكم فيه بسهولة نسبياً باستخدام التدفئة المركزية. في الصيف، عندما تكون درجات الحرارة المرتفعة أكثر شيوعاً، قد يكون من الصعب التحكم في ذلك، خاصة أثناء موجات الحرارة.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، قد يكون من المفيد بدلاً من ذلك الذهاب إلى الفراش مبكراً بقليل خلال فصل الشتاء لمراعاة "الحاجة المتزايدة للنوم".

إذا تبين أن نتائج دراسة كونز صحيحة، فهل يجب أن نفكر في تغيير عادات نومنا على مدار العام؟

يقول كونز إن معظم الناس يحافظون على نمط نوم مشابه على مدار العام. يذهبون إلى الفراش بعد مشاهدة التلفزيون في حوالي الساعة 10:30 - 11 مساءً ثم يستيقظون في حوالي الساعة 7 صباحاً للذهاب إلى العمل. ويشير كونز وزملاؤه في دراستهم إلى تشجيع الأطفال بشكل خاص على الالتزام بوقت ثابت للنوم. نظراً لأن أوقات الدراسة وأوقات العمل تحدد متى نحتاج إلى الاستيقاظ في الصباح، فقد يكون من المفيد بدلاً من ذلك الذهاب إلى الفراش مبكراً بقليل خلال فصل الشتاء لمراعاة "الحاجة المتزايدة للنوم"، كما يقولون.

يقول كونز: "عندما نعلم أننا بحاجة إلى مزيد من النوم في الشتاء ، فليس من المنطقي الالتزام بالجدول الزمني الذي نضعه عندما نشعر بأننا في أفضل حالاتنا ، خلال فصل الصيف". إذا التزم الناس بأنماط النوم نفسها طوال العام، "تظهر دراستنا أنهم سيفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم كل ليلة خلال فصل الشتاء" ، كما يقول كونز. "أشك في أن هذا سوف يحسن صحتنا".

ترتبط قلة النوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسمنة والاكتئاب، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفقاً لدراسة نرويجية حديثة، فإن المرضى الذين زاروا طبيبهم العام وأبلغوا عن نومهم أقل من ست ساعات كل ليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من أولئك الذين ناموا سبع إلى ثماني ساعات. كان المرضى الذين عانوا من مشاكل نوم مزمنة أكثر عرضة للإبلاغ عن احتياجهم للمضادات الحيوية. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من تسع ساعات كل ليلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ترتبط قلة النوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسمنة والاكتئاب، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يقول المؤلف الرئيسي إنجيبورج فورذن، الباحث في جامعة بيرغن: "قد يكون التفسير المحتمل لهذه النتائج أن الإصابة بالعدوى تؤدي إلى اضطراب النوم أو زيادة النعاس، أو أن كلاً من خطر الإصابة بالعدوى والنوم مرتبط بالإصابة بمرض أساسي". في النرويج.