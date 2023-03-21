الفنان محمد عبده يثير الجدل بعد قوله إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها
الفنان محمد عبده يثير الجدل بعد قوله إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها
أثار الفنان السعودي محمد عبده، حالة من الجدل على مواقع التواصل، بعدما عقد مقارنة بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلا: "نحن، السعودية اليوم لكل العرب، وهي بيت العرب وإن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.