الفنان محمد عبده يثير الجدل بعد قوله إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الفنان محمد عبده يثير الجدل بعد قوله إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها

قبل ساعة واحدة

أثار الفنان السعودي محمد عبده، حالة من الجدل على مواقع التواصل، بعدما عقد مقارنة بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلا: "نحن، السعودية اليوم لكل العرب، وهي بيت العرب وإن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: