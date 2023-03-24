الحلقة الثانية : "كنت حيا في قبر"

قبل 31 دقيقة

في بودكاست "ما بعد الزلزال"، يروي باسل قصته الأقرب إلى الخيال، ذهب إلى أنطاكيا ليلة الزلزال في زيارة عمل، وأقام مع رفيقه إلياس في الطابق الأول الذي انهار عليهما. توفي إلياس لكن باسل ظل حيا تحت الأنقاض، وهو يروي لنا اليوم كيف استطاعت فرق الانقاذ تحديد مكانه، وكيف غيرت التجربة حياته. البودكاست من إعداد و تقديم بسمة كراشة، ساعد في الإعداد بناني الخنشي و كريم إمام و فتحي بن عيسى ، في رئاسة التحرير كريمة كواح