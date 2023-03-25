حظر تيك توك على أجهزة موظفي لندن سيتي هول وسط مخاوف أمنية

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قالت هيئة لندن الكبرى إن القانون سيطبق على 1200 موظف في سيتي هول

لن يُسمح لموظفي لندن سيتي هول بعد الآن باستخدام تطبيق تيك توك على الأجهزة الرسمية وسط مخاوف أمنية.

وقالت هيئة لندن الكبرى إن القرار سيطبق على 1200 موظف.

هذا القرار يعكس قراراً مشابهاً اتخذته حكومة المملكة المتحدة بحظر الوزراء من استخدام التطبيق على هواتف عملهم بعد مراجعة أمنية.

فيما تنفي شركة تطبيق تيك توك بشدة مزاعم تقديم بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية، أو عرض مقابلة عمدة لندن صادق خان لمعالجة ما وصفته بـ "المفاهيم الخاطئة".

وتزعم بعض الحكومات الغربية أن التطبيق، الذي انتشر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، يجمع الكثير من المعلومات عن المستخدمين، بما في ذلك العمر والموقع والجهاز وحتى خوارزميات الكتابة الخاصة بهم، وتتعقب ملفات تعريف الارتباط الخاصة بها أيضاً نشاط المستخدم في أي مكان آخر على الإنترنت، بحسب المزاعم.

واتخذ برلمان المملكة المتحدة قراره،الخميس، بحظر التطبيق من شبكته بسبب مخاوف أمنية وهي خطوة تريد هيئة لندن الكبرى اعتمادها أيضاً.

وقال متحدث باسم هيئة لندن لبي بي سي: "تأخذ هيئة لندن الكبرى المعلومات الأمنية على محمل الجد وتماشياً مع قرار الحكومة لن يكون تطبيق تيك توك متاحاً على أجهزة هيئة لندن الكبرى."

كما أعلنت الحكومة الإسكتلندية يوم الخميس أنها ستنضم إلى حكومة ويلز في حظر التطبيق من الأجهزة الرسمية.

من جهتها، ورداً على إعلان مجلس المدينة، قالت الشركة المالكة للتطبيق إنها تعتقد أن الحظر يستند إلى "مفاهيم خاطئة أساسية ومدفوعاً بجغرافيا سياسية أوسع".