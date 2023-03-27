إيمان خليف.. استبعاد الملاكمة الجزائرية من نهائي بطولة العالم يغضب الجزائريين
إيمان خليف.. استبعاد الملاكمة الجزائرية من نهائي بطولة العالم يغضب الجزائريين
أثار استبعاد الملاكمة إيمان خليف من نهائي وزن 66 كيلوغراما في بطولة العالم التي أقيمت في الهند غضب الجزائريين، وذلك بسبب "عدم استيفاء معايير الأهلية" حسب الاتحاد الدولي للملاكمة. بينما قالت إيمان إنها تعرضت لمؤامرة.
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