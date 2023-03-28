دوري أبطال أفريقيا.. الهلال السوداني يحذر من تكرار كارثة بورسعيد مع الأهلي المصري

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حذر نادي الهلال السوداني، في خطاب وجهه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، من تصاعد خطاب "الكراهية والعنصرية" من جانب النادي المصري قبل أيام من المباراة المصيرية في دور المجموعات مع الأهلي المصري بملعب القاهرة، وطالب الهلال بعدم حضور الجماهير تجنبا لتكرار كارثة بورسعيد.