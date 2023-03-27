مظاهرات إسرائيل: آلاف الإسرائيليين يحتجون على خطة الحكومة بشأن مشروع التعديلات القضائية

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خرج آلاف الإسرائيليين في تظاهرات احتجاجية كبيرة كردة فعل على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد دعوته لوقف خطط الحكومة بشأن مشروع التعديلات القضائية.

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