أوكرانيا وروسيا: ألمانيا وبريطانيا تسلمان كييف أول شحنة من الدبابات المتطورة
وصلت أول شحنة من الدبابات الثقيلة، من ألمانيا وبريطانيا، إلى أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.
وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها سلّمت أوكرانيا ثماني عشرة دبابة قتال رئيسية متطورة من نوع ليوبارد 2، بعد أن تم تدريب أطقم أوكرانية على استخدامها.
وعبّر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس عن ثقته في إمكانية أن تُحدث الدبابات الجديدة "فرقاً على الأرض" خاصة على الخطوط الأمامية للقتال.
كما وصلت إلى أوكرانيا أول شحنة من الدبابات البريطانية من نوع تشالنجر 2، حسبما أكدت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إيرينا زولوتار لوكالة فرانس برس.
من جانبه أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن دبابات "تشالنجر البريطانية وسترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية انضمت إلى الوحدات الأوكرانية" دون أن يحدد التوقيت الذي تسلمت فيه كييف هذه الدبابات.
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وتدعو كييف منذ أشهر دول الغرب، إلى تزويدها بالمزيد من المدرعات والأنظمة الدفاعية الحديثة لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.
يأتي ذلك تزامنا مع تأكيد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بلاده لن تغير مشروعها لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وهو ما دعا الولايات المتحدة ودولا غربية للتنديد بهذه الخطوة، معبرين عن شكوكهم في احتمالية استعداد روسيا لاستخدام السلاح النووي.