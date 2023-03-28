أوكرانيا وروسيا: ألمانيا وبريطانيا تسلمان كييف أول شحنة من الدبابات المتطورة

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تلقى عدد من الجنود الأوكرانيين تدريبات على دبابات ليوبارد في قواعد عسكرية في ألمانيا

وصلت أول شحنة من الدبابات الثقيلة، من ألمانيا وبريطانيا، إلى أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها سلّمت أوكرانيا ثماني عشرة دبابة قتال رئيسية متطورة من نوع ليوبارد 2، بعد أن تم تدريب أطقم أوكرانية على استخدامها.

وعبّر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس عن ثقته في إمكانية أن تُحدث الدبابات الجديدة "فرقاً على الأرض" خاصة على الخطوط الأمامية للقتال.

صدر الصورة، CHANCELLERY OF PRIME MINISTER OF POLAND التعليق على الصورة، أرسلت بولندا دبابات من ليوبارد 2 الألمانية، إلى أوكرانيا في فبراير شباط الماضي

كما وصلت إلى أوكرانيا أول شحنة من الدبابات البريطانية من نوع تشالنجر 2، حسبما أكدت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إيرينا زولوتار لوكالة فرانس برس.

من جانبه أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن دبابات "تشالنجر البريطانية وسترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية انضمت إلى الوحدات الأوكرانية" دون أن يحدد التوقيت الذي تسلمت فيه كييف هذه الدبابات.

صدر الصورة، CHANCELLERY OF PRIME MINISTER OF POLAND التعليق على الصورة، أرسلت بولندا دبابات من ليوبارد 2 الألمانية، إلى أوكرانيا في فبراير شباط الماضي

وتدعو كييف منذ أشهر دول الغرب، إلى تزويدها بالمزيد من المدرعات والأنظمة الدفاعية الحديثة لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.