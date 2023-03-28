أشرف حيكيمي.. زوجة نجم باريس سان جيرمان تعلن انفصالها ووقوفها مع الضحية بعد توجيه تهمة الاغتصاب له

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أشرف حيكيمي.. زوجة نجم باريس سان جيرمان تعلن انفصالها ووقوفها مع الضحية بعد توجيه تهمة الاغتصاب له

قبل 49 دقيقة

أعلنت هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي أنهما بصدد الطلاق. تأتي تصريحات الممثلة الإسبانية من أصول تونسية وليبية بعد تهمة الاغتصاب التي يواجهها نجم فريق باريس سان جيرمان منذ أواخر فبراير/شباط الماضي.

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