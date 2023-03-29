لماذا استدعت البحرين القائم بالأعمال العراقي في المنامة؟

قبل 17 دقيقة

استدعت الخارجية البحرينية القائم بالأعمال العراقي، مؤيد عمر عبد الرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها لما وصفتها مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية وتدخله في الشؤون الداخلية. ثم أعلنت وزارة الخارجية العراقية إعادته إلى بغداد.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.