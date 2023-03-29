مسلسل رسالة الإمام.. اتهامات بوجود أخطاء تاريخية واستخدام العامية المصرية والمؤلف يرد
مسلسل رسالة الإمام.. اتهامات بوجود أخطاء تاريخية واستخدام العامية المصرية والمؤلف يرد
قال محمد هشام عبية مؤلف مسلسل رسالة الإمام حول شخصية الإمام الشافعي، بأن العمل ناجح والأزهر اطلع على كل الحلقات، ورد استخدام العامية المصرية إلى الخيار الدرامي الذي يسمح بسهولة التلقي لدى المشاهد.
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