إسرائيل تصادق على إنشاء حرس وطني، فما وظيفته؟

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فكرة إنشاء حرس وطني في إسرائيل

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تأجيل التعديلات القضائية مقابل إنشاء "حرس وطني" تحت إمرته.

وأضاف بن غفير أن فكرة الحرس الوطني مهمة له بشكل شخصي "لإعادة الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل"، ومؤكداً أن "الحرس الوطني لن يكون جيشًا".

ماهو الحرس الوطني؟

قال الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي وعضو حزب الليكود أيوب قرا لبي بي سي إن الحرس الوطني كان موجوداً ضمن الأفكار التي طرحت خلال السنوات الأخيرة "بسبب انعدام الثقة لدى عناصر الشرطة والجيش بعد تدخل القضاء في مهامهم والقوانين التي يعتبرونها ضد الجندي والشرطي".

ماوظيفة الحرس الوطني؟

وأوضح قرا أن الحرس الوطني سيكون "موازٍ للجيش والشرطة الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنه سيتكون من مجموعةٍ من الفرق الخاصة للسيطرة على أماكن حساسة، يصعب على الشرطة والجيش السيطرة عليها.

وطرح رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت فكرة إقامة حرس وطني مدني لمواجهة الحالة الأمنية منذ عام 2022، وأثارت تلك الفكرة جدلاً واسعاً في إسرائيل حينها.

من هم أعضاء الحرس الوطني؟

ورأى قرا أن الحرس الوطني سيستهدف جنوداً سابقين، سيتم تدريبهم لتشكيل فرقٍ تفرض سيطرتها على الشارع، إضافة إلى تعديل بعض القوانين وحلّ بعض المشاكل الداخلية في إسرائيل حيث "أصبحت الديمقراطية أهمّ من القانون".

وأشارت صحف عبرية إلى أن تكلفة إنشاء الحرس الوطني الإسرائيلي ستكون ضمن ميزانية وزارة الأمن القومي التي حصل عليها إيتمار بن غفير لعامي 2023 - 2024 وقيمتها 9 مليارات شيكل، وهو ما اعتبره قرا إرهاقاً للحكومة الحالية، لكنه أشار إلى أن بن غفير، الذي طالب بحرس وطني حتى قبل وصوله للائتلاف الحكومي، كان مصراً على هذا المطلب.